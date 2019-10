Münchener Rück und Allianz auf Rekordkurs: Das sind die Gründe und hier kann die Reise noch hingehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktien der Allianz (WKN: 840400) und der Münchener Rück (WKN: 843002) gehören in diesem Jahr durchaus zu den spannenderen Performern. Auch wenn der DAX zugegebenermaßen in diesem Jahr bereits deutlich zulegen konnte, haben diese beiden Vertreter den Leitindex noch einmal outperformt. Eine durchaus spannende Entwicklung, die natürlich Gründe hat.

Tatsächlich bewegen sich beide Aktien immer mal wieder auf Rekorde zu. Oder zumindest Zwischenhochs. Schauen wir im Folgenden daher einmal, welche Meilensteine diese beiden DAX-Vertreter in den vergangenen Wochen und Monaten erklommen haben und was die Gründe für diese regelrechten Rallyes in diesem Börsenjahr gewesen sind.

Münchener Rück: 250-Euro-Marke erobert!

Eine erste Aktie, die in diesen Tagen einen bedeutenden Meilenstein erzielen konnte, ist zunächst die der Münchener Rück. Der DAX-Rückversicherer hat in diesen Tagen die Marke von 250 Euro zurückerobern können. Ein Kursniveau, wohlgemerkt, das das letzte Mal im Jahr 2002 erzielt werden konnte, wenn mich der historische Chart nicht täuscht.

Wie wir es auch drehen und wenden, der Rückversicherer scheint somit auf Rekordkurs zu sein. Natürlich, die noch immer stabile Dividende und auch die generell defensive Klasse mögen hieran ihren Anteil haben. Genauso wie die aktuelle Prognose für das aktuelle sowie das kommende Geschäftsjahr 2020. Wenn du mich fragst, dürfte es für die Kursgewinne der vergangenen Tage jedoch weitere Gründe geben.

Erst vor wenigen Tagen hat der Rückversicherer nämlich einen kurzfristigen Einblick in das aktuelle Geschäftsjahr gegeben. Demnach werde man wohl voraussichtlich in diesem Jahr die eigene Gewinnprognose von 2,5 Mrd. Euro übertreffen können, was durchaus viel Fantasie beinhalten könnte. Denn wenn das aktuelle Geschäftsjahr möglicherweise eine zu vorsichtige Prognose aufweist, könnte vielleicht auch das kommende Geschäftsjahr besser werden als prognostiziert. Immerhin rechnet das Unternehmen hier noch immer mit einem nicht angepassten Anstieg auf 2,8 Mrd. Euro.

Wie wir es daher auch drehen und wenden, der DAX-Rückversicherer ist aktuell auf Wachstumskurs. All das wird natürlich nicht bloß die Bewertung weiter vergünstigen, sondern ebenfalls nicht spurlos an der Dividende vorbeigehen. Auch diese Aspekte dürften daher unterm Strich ihren Anteil an der momentan guten Performance haben.

Allianz-Aktie: 222 als Schnapszahl?

Auch die Allianz kann in diesen Tagen ein ähnliches Hoch wie die Münchener Rück erklimmen. Der ebenfalls aus München stammende Direktversicherer hat in diesen Tagen zum ersten Mal die Marke von 222 Euro wieder erklommen. Ein Hoch, wohlgemerkt, das man zuletzt ebenfalls rund um das Jahr 2002 erreicht hatte.

Die Allianz bringt einen ähnlichen Mix mit wie das rückversichernde DAX-Pendant. Einerseits ist auch diese Aktie dividendenstark und weiterhin zuverlässig. Zudem gilt das Versicherungsgeschäft in diesen Tagen eher als zuverlässig, zumal der Versicherer weiterhin wächst.

Alleine in der ersten Jahreshälfte stiegen die Ergebnisse je Aktie verwässert um 11 % auf 9,75 Euro je Aktie. Auch absolut gesehen wuchs der auf die Aktionäre entfallende Quartalsüberschuss um rund 13 % auf 2,1 Mrd. Euro. Der Versicherer wächst somit in einer Zeit, in der an vielen Stellen Unsicherheit herrscht, womit sich die Aktie möglicherweise als stabiler, wachsender und defensiver Fels in der Brandung entwickelt hat.

Auch heute wird die Aktie beim aktuellen Kursniveau von exakt 222,90 (24.10.2019) und einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 17,43 Euro lediglich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,8 bewertet. Möglicherweise noch immer eine preiswerte Ausgangslage, die beim Beibehalten des Wachstumskurses auch weitere Kursgewinne nach sich ziehen könnte.

Zwei spannende DAX-Aktien!

Die Aktien der Allianz und der Münchener Rück performen aktuell daher auf hohem Niveau, beide Unternehmen scheinen operativ in Topform zu sein und sogar im Begriff, moderat bis rasant zu wachsen. Gepaart mit einer spannenden Dividendenpolitik ist das wohl aktuell ein unschlagbarer Mix.

Investoren, die hier früh eingestiegen sind, können sich inzwischen über saftige Kursgewinne freuen. Doch selbst für alle, die noch nicht investiert sind, könnte sich ein näherer Blick angesichts der defensiven Qualitäten und der möglicherweise noch immer moderaten Bewertung anbieten.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019