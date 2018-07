Münchener Rück: Das sieht so schlecht nicht aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Durch die relativ scharfe Korrektur konnte die Aktie der Münchener Rück AG (ISIN: DE0008430026) meine jüngste Prognose weitestgehend bestätigen. Das von mir prognostizierte Ziel liegt noch in gebührender Entfernung, aber auch nicht in unendlichen unrealistischen Weiten. Diese Bewegung versteht sich als Teil eines größeren seit über zwei Jahren laufenden Triangles (a–b–c–d–e). Auf lange Sicht gesehen bin und bleibe ich relativ positiv ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.