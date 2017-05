Münchener Rück: Wie wird sich die Hurrikan-Saison auswirken?

Lieber Leser,

es gibt derzeit gleich mehrere Aktienexperten, die beim Kurs der Aktie der Münchener Rückversicherungs AG noch Luft nach oben sehen. So richtet Analyst Ivan Bokhmat (Investmentbank Barclays) in seiner Studie den Blick auf die Hurrikan-Saison, die aller Voraussicht nach Anfang Juni beginnen wird. In der Vergangenheit sei dadurch der Kurs von Rückversicherern oftmals stabilisiert worden, so der Experte.

Dieses Argument wird auch von Kamran Hossain (RBC Capital) aufgegriffen. Die Behörden in den USA gehen wohl von besonders starken Wirbelstürmen über dem Atlantik aus. Allerdings sei es schwierig, vor dem Herbst genauere Prognosen zu treffen. Zu den Vorteilen von Munich Re gehört seiner Meinung nach die gute Kapitalausstattung. JPMorgan-Analyst Edward Morris meint, dass dem Rückversicherungs-Sektor in Europa eine Stabilisierung bevorsteht. Wenngleich er beim Münchner Rück-Kurs ebenfalls noch Luft nach oben sieht, ist sein Favorit jedoch der Titel des Wettbewerbers Swiss Re.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

RBC Capital: „Outperform“ – 200,00 Euro (+15 %)

Barclays: „Overweight“ – 195,00 Euro (+12 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 193,00 Euro (+11 %)

Bernstein Research: „Market-perform“ – 185,00 Euro (+6 %)

Kepler Cheuvreux: „Reduce“ – 168,00 Euro (-3 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.