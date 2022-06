Münchener Rück: Was könnte passieren?

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Münchener Rück-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 246,94 EUR. Der letzte Schlusskurs (223,4 EUR) weicht somit -9,53 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung… Hier weiterlesen