Münchener Rück, Roche und Nestlé: 3 Dividendenperlen, die jetzt stark wachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die aktuelle Situation an den Börsen ist schon irgendwie verzwickt. Trotz größerer Probleme wie dem Handelskonflikt oder auch dem Brexit-Chaos steigen die Börsen in diesen Tagen wieder vermehrt. Wohl auch, weil es kaum renditeträchtige Alternativen gibt, weshalb Investoren noch immer bei Aktien weiter zugreifen.

Drei Aktien, die sich diesem Mix allerdings entziehen, sind momentan die der Münchener Rück (WKN: 843002), von Roche (WKN: 855167) und auch die von Nestlé (WKN: A0Q4DC). Neben Kursgewinnen können diese Zahlen nämlich auch mit einem starken operativen Wachstum glänzen, trotz der herausfordernden Zeit.

Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf die drei Aktien und schauen einmal, mit welchen Wachstumszahlen die drei DACH-Vertreter aktuell glänzen können. Sowie darauf, was Investoren noch zum Gesamtpaket dieser spannenden Aktien wissen sollten.

Münchener Rück: Besser als die eigene Prognose

Eine erste Aktie, die aktuell dabei ist, die eigenen Messlatten zu übertrumpfen, ist zunächst die der Münchener Rück. Der DAX-Versicherer hat in diesen Tagen nämlich verkündet, über die eigenen Prognosen im wahrsten Sinne des Wortes hinauszuwachsen. Im Umkehrschluss bedeutet das wohl, dass man einen höheren Gewinn als die anvisierten 2,5 Mrd. Euro in diesem Jahr wird erzielen können.

Der Rückversicherer scheint in diesem Jahr daher einen Lauf zu haben. Möglicherweise auch über die kommenden Jahre hinaus, denn für das Geschäftsjahr 2020 rechnet das Management mit einer weiterhin höheren Prognose von 2,8 Mrd. Euro, wobei einige Investoren vielleicht bereits rätseln, ob auch diese Zielvorgabe im kommenden Geschäftsjahr nach oben durchbrochen werden kann.

Wie auch immer, die mit einem 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell 16 bewertete Aktie scheint daher momentan in operativer Topform zu sein. Das dürfte auch nicht an der seit inzwischen über 50 Jahren ungekürzten Dividende vorbeigehen, die in den kommenden Jahren in Anbetracht dieses Wachstumskurses ebenfalls erhöht werden dürften.

Roche: Wachsender Dividendenaristokrat

Eine zweite Aktie, die aktuell auf Wachstumskurs ist, ist die von Roche. Der Schweizer Pharmakonzern hat in diesen Tagen ebenfalls seine frischen Zahlen vorgelegt und hiermit eindeutig präsentiert, dass selbst Dividendenaristokraten weiter rasant wachsen können.

So stiegen die Umsätze innerhalb der ersten neun Monate zu konstanten Wechselkursen im Jahresvergleich um 10 beziehungsweise um 9 % auf Basis des Schweizer Franken. Hierbei hat die Pharmaceuticals-Sparte mit einem Umsatzplus von 12 % im Jahresvergleich sogar noch einmal kräftiger zugelegt als der Gesamtkonzern, definitiv eine spannende Entwicklung.

Aufgrund dieses Wachstums dürften bei dem Dividendenaristokraten Roche daher auch die Zeichen auf weitere Dividendenerhöhungen stehen. Seit inzwischen 32 Jahren in Folge erhöht das Unternehmen bereits die eigene Ausschüttung, weitere Erhöhungen dürften hier gewiss noch folgen.

Nestlé: Moderates Wachstum auf hohem Niveau

Zu guter Letzt trotzt auch der defensive Dividendenaristokratenaspirant Nestlé momentan allen globalen und handelspolitischen Gegebenheiten und ist in diesem Jahr ebenfalls weiter im Begriff, moderat zu wachsen. Alleine im dritten Quartal stiegen hier die Umsätze organisch um 2,9 % im Jahresvergleich auf nunmehr 68,4 Mrd. Schweizer Franken. Innerhalb der ersten neun Monate beträgt das Umsatzplus beim Schweizer Lebensmittelriesen hingegen 3,7 %. Durchaus verlässliche, moderate Wachstumswerte, die beim derzeitigen Konzernumbau für ein noch rasanteres Gewinnwachstum sorgen könnten.

Nichtsdestoweniger verdient die Nestlé-Aktie in diesen Tagen möglicherweise einen besonderen Blick. Trotz aller defensiven Qualität und allem moderaten Wachstum und auch der Dividendenhistorie mit inzwischen 23 jährlichen Erhöhungen in Folge könnte das Papier nämlich inzwischen ein wenig teuer geworden sein.

Momentan beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei dieser Schweizer Aktie nämlich auf über 31 und das moderate Wachstum könnte nicht ausreichend sein, damit die Schweizer nahe in dieses Bewertungsmaß hineinwachsen. Trotz aller Qualität könnte diese Aktie daher eher einen Platz auf so mancher Watchlist verdient haben.

Werte, die einfach wachsen

Wie wir daher unterm Strich gesehen haben, wachsen die Aktien der Münchener Rück, von Roche und Nestlé auch in diesen vermeintlich trüben Zeiten einfach weiter. Durchaus ein Qualitätsmerkmal, das man diesen Titeln zusprechen kann, vielleicht auch gerade wenn die Zeiten ein wenig turbulenter werden.

Nichtsdestoweniger könnte so manche Aktie inzwischen heißgelaufen und dadurch nicht mehr sonderlich attraktiv bewertet sein, trotz all des Wachstums. Auch hierüber sollten Investoren natürlich stets weiter nachdenken.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Nestle

Motley Fool Deutschland 2019