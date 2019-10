Münchener Rück: Neues Kaufsignal ausgelöst!

Die Aktie der Münchener Rückversicherung hat ihre Ende September begonnene Konsolidierung in der Zwischenzeit abgeschlossen. Mit dem Anstieg über das Hoch vom 1. Oktober bei 238,60 Euro haben die Bullen das Signal zur Fortsetzung der Rallye gegeben. Es folgte ein hoch dynamischer Anstieg. Er hat den Kurs am Mittwoch in der Spitze bis auf 247,30 Euro ansteigen lassen.

