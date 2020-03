Münchener Rück: Eine schwache Vorstellung!

So stark die Bullen in den vergangenen Monaten darin waren, den soliden Aufwärtstrend bei der Aktie der Münchener Rückversicherung weiter voranzutreiben, so schwach präsentieren sie sich aktuell. Der am 7. August gestartete Anstieg führte den Kurs bis zum 17. Februar auf ein Hoch bei 284,20 Euro und ließ ihn anschließend in eine noch steilere Abwärtsbewegung übergehen.

Ihr Tief wurde am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung