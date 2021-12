Münchener Rück: Eine Top-Aktie für 2022?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Ob die Münchener Rück (WKN: 843002) eine Top-Aktie für das Geschäftsjahr 2022 ist, wollen wir heute etwas näher ergründen. Fest steht jedenfalls: Sie ist in der Regel wetterfest. Natürlich ist das ein Wortwitz und eine Anspielung auf ihr Geschäft als Rückversicherer, der zuletzt insbesondere Wetterschäden, aber auch pandemiebedingt zu kämpfen hatte, das aber bislang mit Bravour meistert.

Riskieren wir daher heute einen Blick darauf, was die Münchener Rück zu einer Top-Aktie für das Jahr 2022 machen könnte. Beziehungsweise für welche Investoren die Anteilsscheine interessant sein könnten. Selbst wenn es eine solide Qualität gibt, so muss sie ja nicht jeden Anleger direkt überzeugen.

Münchener Rück: Qualitäten für eine Top-Aktie in 2022?

Grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass die Aktie der Münchener Rück eher defensive Qualitäten einer Top-Aktie für das Jahr 2022 besitzen könnte. So beispielsweise die günstige Bewertung und die solide, operative Perspektive mit einem moderaten Wachstum. Und auch die Aussicht auf Kapitalrückführungen wie eine ordentliche Dividende und Aktienrückkäufe.

Fangen wir vielleicht mit diesen letzten Merkmalen an: Das Management der Münchener Rück dürfte mindestens 9,80 Euro Dividende auszahlen, was bei einem aktuellen Aktienkurs von 248,10 Euro einer Dividendenrendite von 3,95 % entsprechen würde. Mehr ist definitiv möglich, wenn ein Gewinn von 2,8 Mrd. Euro erreicht wird, so wie es die Prognosen weiter vorsehen. Für diesen Fall gibt es auch bereits Spekulationen, dass das Management das Aktienrückkaufprogramm wieder aufnimmt. In den Jahren vor der Pandemie kaufte man schließlich pro Jahr für eine Milliarde Euro eigene Anteilsscheine ein und nahm sie aus dem Handel.

Mit diesen Kapitalrückführungen und einer womöglich wachsenden Dividende könnte die Aktie zu einer Top-Dividendenaktie für 2022 werden. Aber auch operativ geht es gemäß den eigenen Prognosen solide weiter. Das Management der Münchener Rück hat schließlich vor längerer Zeit bereits ein mittelfristiges Wachstum prognostiziert. Die 2,8 Mrd. Euro sollen demnach die Ausgangslage für ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sein. Wenn sich diese Tendenz in 2022 weiter fortsetzt, dürfte die Bewertung zu preiswert sein.

Derzeit wird die Münchener Rück voraussichtlich mit dem 12,5-Fachen bei einem 2021er-Gewinn je Aktie von 2,8 Mrd. Euro bewertet. Auch wenn etwas Unsicherheit in der Pandemie anhält und man niemals sagen kann, wann und wo Unwetter aufziehen: Das ist doch mit Blick auf die derzeitigen Bewertungsverhältnisse insgesamt recht preiswert.

Eine interessante Wahl für …

Die Münchener Rück könnte für mich daher eine Top-Aktie für Investoren sein, die auf der Suche nach einer soliden, stabilen Dividende sind. Sowie außerdem eine moderate bis derzeit günstige Bewertung bei einem moderaten Wachstum suchen. Defensive Stabilität und solide Renditen über viele Jahre hinweg sollten im Vordergrund stehen.

Die Aktie wird einen kaum schnell reich machen. Aber es könnte im Jahr 2022 und darüber hinaus die Perspektive von leichteren Kursgewinnen und wachsenden Dividenden vorhanden sein. Wem das reicht, der sollte vielleicht jetzt einen genaueren Blick auf die Aktie riskieren.

