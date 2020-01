Münchener Rück: Die Bullen lassen sich nicht beirren!

Seit Anfang August befindet sich die Aktie der Münchener Rückversicherung in einem vollkommen intakten Aufwärtstrend. Er begann am 7. August auf dem Tief von 209,10 Euro und erreichte am 10. Januar bei 270,80 Euro sein bisheriges Hoch. Durch dieses Hoch wurde das am 27. Dezember bei 268,00 Euro ausgebildete 2019er Jahreshoch überwunden und ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung vollzogen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



