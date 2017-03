Münchener Rück: Ausblick auf 2017 schickt den Kurs auf Talfahrt!

Lieber Leser,

das Jahr 2016 lief für den weltgrößten Rückversicherer nicht besonders gut. Der Gewinn schrumpfte auf 2,6 Milliarden Euro. Dieses Jahr soll es tendenziell noch schlimmer kommen. Das Management geht für 2017 von einem Gewinn in Höhe von 2 bis maximal 2,4 Milliarden Euro aus. Analysten und Anleger zeigten sich enttäuscht. Ihre Gewinnerwartungen lagen bei wenigstens 2,4 Milliarden Euro.

Der Hauptgrund für den Gewinnrückgang ist die Versicherungstochter Ergo. Diese befindet sich gerade im Umbau und wies allein für 2016 einen Verlust von 40 Millionen Euro aus. Münchener Rück-Chef Nikolaus von Bomhard geht davon aus, dass sich nach Abschluss der Sanierung auch in diesem Geschäftsfeld schwarze Zahlen einstellen werden. Im April verabschiedet er sich allerdings in den Ruhestand und übergibt den Chefsessel an Joachim Wenning.

Der Aktienrückkauf geht weiter

Das Management hat angekündigt, den laufenden Aktienrückkauf bis zum Frühjahr 2018 fortzusetzen. Insgesamt holt sich das Unternehmen elf Millionen Aktien zurück und plant, dafür etwa eine Milliarde Euro zu bezahlen. Die Maßnahme erhöht den Grundkapitalstock um 3,5%. Die Liquidität für das Rückkaufprogramm ist jedenfalls vorhanden. Dank der geringeren Katastrophenschäden in den letzten Jahren konnte das Unternehmen Geld zurücklegen.

7 Aktien, die Ihre Ansicht auf die Börse für immer ändern werden!

Bei diesem Video werden Sie Ihren eigenen Augen nicht trauen! Der deutsche Aktien-Star Mick Knauff entwickelte kürzlich eine Analysemethode. Diese Methode sagte ihm jetzt die 7 Top-Aktien für 2017 voraus. Investieren Sie jetzt in diese 7 Aktien für die höchsten Börsengewinne des Jahres. Einfach HIER klicken!

Ein Beitrag von Elsa Heß.