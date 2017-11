Münchener Rück Analyse: Pullback bietet hervorragendes Long-Setup

Liebe Trader,

seit Anfang 2014 befindet sich das Wertpapier der Münchener Rückversicherungsgesellschaft in einer groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 140,00 sowie den Jahreshochs aus 2015 von 206,50 Euro. Nach dem letzten Test der unteren Supportzone setzen wieder Käufe der Aktie ein und drückten diese zunächst bis in den Bereich von 190,00 Euro aufwärts. Nach einem Rücksetzer zurück auf 166,60 Euro begann eine neunmonatige Kursrally auf ein Verlaufshoch von 199,00 Euro. Dadurch konnte zugleich aber auch das letzte Widerstandsniveau überwunden, wodurch nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt worden ist. Nur wenig später hat sich aber ein regelkonformer Pullback zwischengeschaltet und drückte die Notierungen der Aktie zurück auf das Ausbruchsniveau von 190,00 Euro. Dieser Bereich eignet sich nach aktueller Kursdarstellung Ideal für einen strategischen Long-Einstieg und kann über entsprechende Positionen nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Mittelfristig orientierte Anleger haben nun die Möglichkeit an dem Bodenbildungsprozess und anschließendem Kursanstieg zurück an die Jahreshochs aus 2015 bei 206,50 Euro zu partizipieren und hierdurch an einer Fortsetzung der Anfang September gestarteten Kursrally teilzunehmen. Abgesichert sollte ein Long-Investment aber noch knapp unterhalb von 183,90 Euro, jedoch sollte der Stop bei steigenden Notierungen auch konsequent nachgezogen. Abgaben unter 179,99 Euro würden das bisher bullische Setup jedoch erheblich beeinflussen und Abgaben auf die jüngsten Verlaufstiefs von 166,60 Euro hervorrufen. In diesem Bereich verläuft auch die 200-Wochen-Durchschnittslinie und dürfte für eine kurzfristige Stabilisierung sorgen. Dennoch würde sich das Chartbild entsprechend eintrüben und eine Rückkehr zurück an die Jahreshochs aus 2015 massiv erschweren.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.