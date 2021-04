Münchener Rück-Aktie: Was für ein Rückschlag!

Die Münchener Rück-Aktie war gestern der größte Tagesverlierer im DAX. Die Aktie des Rückversicherungskonzern ging mit satten sechs Prozent in den Keller – ein unerwartet hoher Tagesverlust für ein konservatives Schwergewicht wie die Münchener Rück. Während Anfang April noch ein neues Allzeithoch zum Greifen nahe schien, ist nach dem gestrigen massiven Rücksetzer ein neuer Kurshöchststand in weite Ferne gerückt. Was war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung