Münchener Rück-Aktie: Teuer sieht anders aus!

Was für eine Entwicklung in den letzten 17 Jahren – die Aktie der Münchener Rück ist an der Börse ein wahrer Dauerbrenner. Es gibt wenige Geschäftsmodelle, die sich annähernd bewährt haben. Seit 2003 kennt der Aktienkurs auf langfristige Sicht eigentlich nur eine Richtung, nämlich die nach oben. Damals stand der Kurs noch bei um die 60 Euro, heutzutage zeigen sich stolze ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung