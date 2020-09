Münchener Rück-Aktie (Munich Re): Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rück hat sich in den letzten Monaten wieder deutlich nach oben gearbeitet. In der zweiten März-Hälfte kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Sie dauert immer noch an und hat den Kurs inzwischen bis auf 243,30 Euro ansteigen lassen. Bis zum Vorkrisenniveau vom 21. Februar fehlen damit weniger als 13 Prozent. Auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



