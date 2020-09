Münchener Rück-Aktie (Munich Re): Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rück hat in den letzten Wochen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Zwischen dem 9. und dem 25. September büßte der Anteilsschein fast 14 Prozent an Wert ein. Dies lag jedoch nicht an negativen Unternehmensnachrichten, sondern an einem Gesamtmarkteffekt. Denn auch der deutsche Leitindex stand zuletzt unter Abgabedruck. Immerhin, auf Höhe der bei 220 Euro verlaufenden Unterstützung scheinen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



