Münchener Rück Aktie: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Die Aktie der Münchener Rückversicherung ist am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch bei 229,90 Euro angestiegen. Damit wurde das alte, am 3. Juli ausgebildete Hoch bei 228,50 Euro leicht überwunden. Im Anschluss an das neue Jahreshoch kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen.

Diese gilt es nun schnell zu beenden, denn anderenfalls droht trotz der Ausbildung eines neuen Jahreshochs ein Doppeltop. Eine



