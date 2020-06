Münchener Rück Aktie: Hier wartet das große Geld!

Ergo greift zu: Wie die Münchener Rück-Tochter am Montag bekannt gab, konnte man beim chinesischen Unfall- und Schadensversicherer „Taishan Property & Casualty Insurance“ einsteigen. Hiermit will Ergo nach eigenen Angaben die letzte Lücke des Portfolios in China schließen.

„Wir sind nun komplett“

Laut Pressemitteilung übernimmt der deutsche Erstversicherer im Zuge einer Kapitalerhöhung 24,9 Prozent an dem in Shandong sitzenden Konzern. „In unserem globalen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung