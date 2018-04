Münchener Rück Aktie: Gemütlich zu neuen Rekordmarken!

Über die Münchener Rück gab es seit Sommer 2016 nur wenig spektakuläre Meldungen. Ganz ohne viel Aufsehen gelang es dem Unternehmen aber, sich stetig zu verbessern. Genau das machte sich auch beim Aktienkurs bemerkbar, der sich jetzt seit fast zwei Jahren in einem stetigen Aufwärtstrend befindet. Auch in den letzten Tagen gewann das Papier weiter an Wert, wenn auch weiterhin in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.