Münchener Rück Aktie: Diese Widerstände sind zäh!

Die Aktie der Münchener Rückversicherung tut sich auch weiterhin schwer damit, einen Anstieg über das Hoch vom 5. Juni bei 242,50 Euro zu vollziehen. Am Dienstag schien es kurzzeitig so, als könne der in dieser Woche vorgetragene erneute Angriff der Bullen endlich zum Erfolg führen.

Der Kurs verbesserte sich in der Spitze bis auf 245,20 Euro und überwand damit das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung