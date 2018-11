Münchener Rück-Aktie: Charttechnische Analyse mit Hilfe des Ichimoku!

Die Münchener Rück-Aktie befindet sich seit einiger Zeit in einem Aufwärtstrend. Der Kurs bewegt sich dynamisch in nördliche Richtung und notiert aktuell bei 190,3 Euro. Die Wolke des Ichimoku liegt etwas unter dem Kurs, was ein bullisches Signal nach sich zieht. Die Wolke an sich ist bullisch geprägt. Allerdings wechselt die Zukunftswolke in den nächsten Tagen ins Bärische, ist dann aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.