Münchener Rück Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

In den letzten vergangenen Monaten ist die Münchener Rück Aktie stark gestiegen, sodass uns trendtechnisch ein Aufwärtstrend vorliegt. Die Aktie hat kürzlich am 19.03.19 ihren besten Kurswert bei 218,21 € erreicht. Durch die Unterstützungen, die bei 184,60 € und 180,10 € liegen, stieg der Kurs bis zu dem Allzeithoch der Aktie an.

Was sagt uns der 4-Stundenchart?

Auch hier ist der Aufwärtstrend sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.