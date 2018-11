Münchener Rück-Aktie: Charttechnische Analyse!

Rückblickend verlief die Münchener Rück-Aktie eigentlich das gesamte Jahr über in einem Seitwärtstrend. Daran hat sich auch im November bisher nichts geändert. Immerhin befindet sich der Kurs seit drei Wochen in einer schönen Aufwärtsbewegung, vielleicht sehen wir hier also doch noch einen Ausbruch nach oben. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) verlaufen schon seit mehr als zwei Wochen unter dem Kurs.

Ein Beitrag von Johannes Weber.