Münchener Rück Aktie: Allzeithoch unerreichbar? Ganz so aussichtlichslos erscheint mir die Lage nicht!

Gemessen am Allzeithoch bei ca. 380 € nimmt sich das aktuelle Kursniveau eher bescheiden aus. Und doch haben die Anhänger der Aktie der Münchener Rück AG so recht keinen Grund zur Beschwerde. Denn mit einer durchschnittlichen Rendite von fast 10 Prozent, im Verlauf seit 2003, kann sich die Performance allemal sehen lassen. Dennoch scheint das Allzeithoch in unerreichbarer Ferne zu ...

Ein Beitrag von Henrik Becker.