MünchenerHyp erhöht Ertragskraft im ersten Halbjahr 2018 weiter

München (ots) -- Zins- und Provisionsüberschuss steigt um 19 Prozent auf 102,8 Mio.Euro- Neugeschäft reduziert sich um 21 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro -Darlehensbestände um 1,1 Mrd. Euro auf 30,3 Mrd. Euro ausgeweitet- Neues Einlagenprodukt für Privatkunden, GenoFestgeld, erfolgreichetabliert- Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau erwartetDie Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat im erstenHalbjahr 2018 die Erträge weiter ausgebaut. Der Zinsüberschuss stieggegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 11 Prozent auf138,1 Mio. Euro. Der Zins- und Provisionsüberschuss verbesserte sichum 19 Prozent auf 102,8 Mio. Euro, nachdem sich dieProvisionsaufwendungen leicht rückläufig entwickelten."Wir sind zufrieden, dass wir in einem zunehmend schärfergeführten Preiswettbewerb unsere Ertragskraft weiter stärken konnten.Das Neugeschäft blieb jedoch im ersten Halbjahr hinter unserenErwartungen zurück", sagte Dr. Louis Hagen, Vorstandsvorsitzender derMünchenerHyp.Das Neugeschäft in der Wohn- und Gewerbeimmobilienfinanzierungreduzierte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 2,2Mrd. Euro. Davon entfielen auf die private Wohnimmobilienfinanzierung1,4 Mrd. Euro und auf das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft0,8 Mrd. Euro. "Neben dem gestiegenen Druck auf Margen undBeleihungsausläufe verknappte sich auch das Angebot an Objekten imPrivat- wie im Gewerbekundengeschäft und entsprach nicht derweiterhin großen Nachfrage", sagte Dr. Louis Hagen.Die Refinanzierung, insbesondere über den Pfandbrief, erfolgteweiter zu sehr guten Bedingungen. Im ersten Halbjahr lag derSchwerpunkt der Emissionen der Bank auf Privatplatzierungen, die zusehr attraktiven Konditionen begeben werden konnten. Die ersteEmission eines Hypothekenpfandbriefs im Benchmark-Format erfolgteAnfang Juli 2018. Dieser hatte ein Volumen von 500 Mio. Euro, eineLaufzeit von neun Jahren und vier Monaten und einen Kupon von 0,625Prozent. Die Emission fand breites internationalesInvestoreninteresse. Die Orders kamen aus zwölf Staaten undüberstiegen 1 Mrd. Euro. Darüber hinaus emittierte die MünchenerHyperfolgreich mehrere Fremdwährungsanleihen in Schweizer Franken.Mit dem GenoFestgeld hat die MünchenerHyp erstmals einfestverzinsliches Einlagenprodukt angeboten, bei demsicherheitsorientierte Privatkunden Beträge von 10.000 bis 100.000Euro anlegen können. Das GenoFestgeld wird exklusiv über diegenossenschaftlichen Partnerbanken der MünchenerHyp vertrieben. "DasGenoFestgeld fand vom Start weg eine positive Resonanz bei unserenPartnerbanken und ihren Kunden. Besonders freut uns, dass wir weitereGenossenschaftsbanken neu als Partner gewinnen konnten", so Dr. LouisHagen.Bei einer stabilen Risikosituation blieben die Zuführungen zurRisikovorsorge moderat. Das Ergebnis aus der normalenGeschäftstätigkeit betrug 35,6 Mio. Euro. Nach Abzug der Steuerbetrug der zeitanteilige Jahresüberschuss 22,7 Mio. Euro (30. Juni2017: 22,1 Mio. Euro).Die Bilanzsumme belief sich zum 30. Juni 2018 auf 39,4 Mrd. Euro,nach 38,9 Mrd. Euro zum Jahresende 2017. Die Bestände anHypothekendarlehen erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 1,1 Mrd.Euro auf 30,3 Mrd. Euro. Im Kapitalmarktgeschäft reduzierten sich dieBestände entsprechend der geschäftsstrategischen Ausrichtung derMünchenerHyp seit dem Jahresanfang 2018 um 0,3 Mrd. Euro auf 5,4 Mrd.Euro.Die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote lagen zum 30.Juni 2018 jeweils bei 23,0 Prozent (31. Dezember 2017: jeweils 23,8Prozent). Die Gesamtkapitalquote betrug 24,3 Prozent (31. Dezember2017: 25,2 Prozent).Für das Gesamtjahr strebt die MünchenerHyp einen Jahresüberschussauf Vorjahresniveau an. "Im Neugeschäft erwarten wir im zweitenHalbjahr eine gewisse Belebung, insbesondere auch durch dieAusweitung unserer Vertriebsaktivitäten. Somit sind wirzuversichtlich, das Neugeschäft gegenüber dem ersten Halbjahrausbauen zu können", sagte Dr. Louis Hagen.Die MünchenerHyp veröffentlicht heute auch ihrenHalbjahresfinanzbericht 2018.Pressekontakt:Dr. Phil ZundelLeiter Vorstandsstab | Organisation | PersonalMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-319Fax 089 5387-77319Phil.Zundel@muenchenerhyp.deDr. Benno-Eide SiebsPressesprecherAbt. Vorstandsstab | Organisation | PersonalMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-314Fax 089 5387-77314Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.deOriginal-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuell