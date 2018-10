MünchenerHyp erhält Spitzennote für Nachhaltigkeit - ISS-oekom hebt Rating auf B

München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp)gehört international zu den besonders nachhaltig arbeitendenPfandbriefbanken. ISS-oekom hob im jüngsten Ratingbericht zurMünchenerHyp das Nachhaltigkeitsrating der Bank von C+ auf B-. Damitzählt der genossenschaftliche Immobilienfinanzierer in der Kategorie"Financials/Mortgage & Public Sector Finance" wieder zu den drei ambesten bewerteten Instituten. Bestätigt wurde zudem der "PrimeStatus" der MünchenerHyp.Ausschlaggebend für die höhere Einstufung der Bank waren lautISS-oekom insbesondere die Personalpolitik, darunter vor allemMaßnahmen zur Work-Life-Balance und zur Gesundheitsvorsorge, sowieWeiterentwicklungen in der Governance der Bank. Diese Verbesserungenbewertete die Agentur mit einem "Social and Governance Rating" von B.Des Weiteren hob ISS-oekom die Verankerung von Nachhaltigkeit imKerngeschäft der MünchenerHyp hervor. Hierzu zählen insbesondere dienachhaltigen Finanzierungsangebote - das Grüne Darlehen und dasFamiliendarlehen - sowie die nachhaltige Refinanzierung über denESG-Pfandbrief. Insgesamt führt dies zu einem "Environmental Rating"von B-."Unser Anspruch ist es, ein Vorreiter für nachhaltigeImmobilienfinanzierungen zu sein, die wiederum nachhaltigrefinanziert werden. Wir freuen uns, dass unsere bisherigenAnstrengungen von ISS-oekom so positiv gewürdigt werden", sagte Dr.Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.ISS-oekom zählt international zu den führenden Agenturen fürNachhaltigkeitsratings. In der Kategorie "Financials/Mortgage &Public Sector Finance" werden 49 Banken aus der ganzen Welt bewertet.Die beste Einstufung in dieser Kategorie ist B-.Pressekontakt:Dr. Phil ZundelLeiter Vorstandsstab | Organisation | PersonalMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-319Fax 089 5387-77319Phil.Zundel@muenchenerhyp.deDr. Benno-Eide SiebsPressesprecherAbt. Vorstandsstab | Organisation | PersonalMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-314Fax 089 5387-77314Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.deOriginal-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuell