MünchenerHyp emittiert ersten ökologischen ESG Pfandbrief - starke Investorennachfrage

München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp)betrat mit der erfolgreichen Emission ihres ersten ökologischen ESGPfandbriefs Neuland. Sie ist damit der erste Emittent, der ESGPfandbriefe sowohl nach sozialen als auch nach ökologischenNachhaltigkeitskriterien begeben hat.Die Benchmarkemission über 500 Mio. Euro wurde von den Investorenstark nachgefragt. Das Orderbuch wurde bei über 900 Mio. Eurogeschlossen. Rund 40 Prozent des Emissionsvolumens wurden vonInvestoren gezeichnet, die sich auf grüne und nachhaltige Investmentsspezialisiert haben.Die Laufzeit des Hypothekenpfandbriefs beträgt fünf Jahre undeinen Monat, der Kupon beläuft sich auf 0,250 Prozent. Die Emissionwurde zu einem Preis von 8 Basispunkten unter Swap-Mitte platziert."Mit der Emission des ökologischen ESG Pfandbriefes haben wir denNachhaltigkeitskreislauf in unserem Geschäftsmodell geschlossen.Finanzierungen grüner und sozialer Objekte werden durch unsere ESGPfandbriefe nachhaltig refinanziert", sagte Dr. Louis Hagen,Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.Der ökologische ESG Pfandbrief basiert auf dem Green BondFramework der MünchenerHyp. Dieses steht im Einklang mit den GreenBond Principles der International Capital Market Association (ICMA).Die Deckungswerte der Emission setzen sich aus privaten wiegewerblichen Immobilien zusammen, die diese ökologischen Kriterienerfüllen. Einen wesentlichen Teil davon bilden privateWohnimmobilien, die mit dem Grünen Darlehen der MünchenerHypfinanziert wurden, mit dem die Bank energieeffizientes undumweltschonendes Bauen und Wohnen unterstützt."Wir wollen unser Angebot an nachhaltigen Finanzierungen - wie dasGrüne Darlehen und das Familiendarlehen - weiter ausbauen und damiteine wichtige Grundlage für die Emission weiterer ESG Pfandbriefelegen", sagte Dr. Johanna Dichtl, Nachhaltigkeitsmanagerin derMünchenerHyp.Auch international fand der ökologische ESG Pfandbrief großesInteresse. Insgesamt wurden 80 Orders aus 14 Staaten abgegeben.Regionaler Schwerpunkt mit 63 Prozent des Emissionsvolumens warDeutschland. Es folgten Investoren aus den skandinavischen Staatenund Großbritannien. Größte Investorengruppe waren mit 44 Prozent desEmissionsvolumens Banken, es folgten Asset Manager und Fonds mit 37Prozent.Die Transaktion begleiteten ABN AMRO Bank, DZ Bank und HSBCTrinkaus & Burkhardt. Co-Lead-Manager waren Bankhaus Lampe, CreditAgricole und LBBW.Die MünchenerHyp emittierte im September 2014 den weltweit erstennachhaltigen Pfandbrief. Sie gilt damit als Vorreiter für dienachhaltige Refinanzierung über Pfandbriefe und andere Covered Bonds.Mit dem ersten ESG Pfandbrief wurden insbesondere Darlehen fürgenossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften in Deutschlandrefinanziert.Die Ratingagentur Moody's bewertet Hypothekenpfandbriefe derMünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.Die Agentur ISS-oekom hat der MünchenerHyp einNachhaltigkeitsrating von B- erteilt. Damit zählt die Bank in derKategorie "Financials/Mortgage & Public Sector Finance" zu den dreiam besten bewerteten Instituten.Pressekontakt:Rafael ScholzLeiter TreasuryMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387 - 106Fax 089 5387 - 77106Rafael.Scholz@muenchenerhyp.deDr. Benno-Eide SiebsPressesprecherVorstandsstab | Organisation | PersonalMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387 - 314Fax 089 5387 - 77314Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.de