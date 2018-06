München ist Zentrum für digitale Kompetenz (FOTO)

München (ots) -Studie der Landeshauptstadt München, der IHK und LinkedIn schafftTransparenz in Bezug auf digitale Fach- und Anwendungskompetenzen derMünchnerMünchen ist mehr als ein starker Wirtschaftsstandort: Laut eineraktuellen Studie der Landeshauptstadt München, der IHK für Münchenund Oberbayern und des weltweit größten beruflichen NetzwerksLinkedIn, verfügt knapp ein Drittel (31 Prozent) der 662.000LinkedIn-Mitglieder im Großraum München über digitale Fach- undAnwendungskompetenzen. Wer diese zu bieten hat, ist im Schnitt vierMal mehr nachgefragt als jemand ohne diese Fähigkeiten. Der RegionMünchen gelingt es zudem, digitale Köpfe aus anderen Großstädtenanzuziehen. Aufholbedarf gibt es beim Blick auf dieGeschlechterverteilung: Noch machen Frauen einen bedeutend geringerenTeil derer aus, die digitale Kompetenzen anbieten.Digitale Landkarte des Arbeitsmarktes"Der Arbeitsmarkt ist weltweit im Umbruch - Digitalisierung,Plattformökonomie und daraus resultierende skills gaps verändern denStellenmarkt", sagt Barbara Wittmann, Direktorin für den BereichRekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsführung LinkedInDACH. "LinkedIn kann wertvolle Einblicke in die Dynamiken und Trendsauf dem Arbeitsmarkt beitragen - wir nennen diese digitale Landkartedes Arbeitsmarktes den Economic Graph. Die vorliegende Studie istunser erstes Projekt in Deutschland und wir freuen uns sehr, dafürmit der Stadt München und der IHK München und Oberbayern zusammen zuarbeiten."Der Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, BürgermeisterJosef Schmid: "Die Region München ist ein bedeutender Hotspot füralle Fragen der Digitalisierung. Die digitalen Impulse destraditionell starken Informations- und Kommunikationssektors wurdenvon der Münchner Wirtschaft konsequent aufgenommen, verinnerlicht undin innovative Produkte und Geschäftsfelder umgesetzt: Alle wichtigenWirtschaftsbereiche in München sind hinsichtlich der digitalenAnforderungen sehr gut aufgestellt."Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK für München undOberbayern, sagt: "Ohne digitale Kompetenzen hat unserWirtschaftsstandort keine Zukunft. Das haben viele MünchnerUnternehmen und auch deren Mitarbeiter längst erkannt. DassFachkompetenzen wie Maschinenlernen, modernste Programmiersprachenund Datenanalyse (Data Mining) in München besonders gefragt sind,zeugt vom hohen Digitalisierungsniveau der hiesigen Betriebe.Allerdings zeichnet sich auch Aufholbedarf ab, etwa beim digitalenKnowhow in kleineren und mittleren Unternehmen. Deswegen setzt sichdie IHK für Angebote ein, die den Mittelstand und kleine Unternehmendigital fit machen. So hat die IHK beispielsweise im April 2017 dieDigitalisierungsoffensive 'Pack ma's digital' ins Leben gerufen,unterstützt vom Wirtschaftsministerium und LinkedIn als einem derUnternehmenspartner."Die wichtigsten Ergebnisse- 203.000 LinkedIn-Mitglieder in München und Umgebung (31 Prozent)verfügen über digitale Fach- oder Anwendungskenntnisse. In densieben ansässigen DAX-Unternehmen sind dabeiüberdurchschnittlich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitdiesen Kompetenzen zu finden (39 Prozent).- München zieht digitale Fachkompetenz aus anderen Großstädten an.Im Vergleich mit Hamburg, Frankfurt, Köln oder Stuttgartverzeichnet München beispielsweise einen positivenZuwanderungssaldo in Bezug auf digitale Fachkompetenzen.- Die Digitalisierung durchdringt die lokale Wirtschaftsstrukturin vielen Bereichen. Digitale Kompetenzen finden sich vor allemin den Sektoren "Information und Kommunikation" (z.B. IT,Software, Telekommunikation, Medien) und "verarbeitendesGewerbe" (z.B. Automotive, Fertigung), sind aber auch imfreiberuflichen, wissenschaftlichen und technischenDienstleistungsbereich stark vertreten.- Bei 64 Prozent aller Neueinstellungen wurden Kandidatenausgewählt, die über digitale Kompetenzen verfügen. Besondersheiß begehrt waren dabei in den vergangenen zwölf MonatenMenschen mit Kenntnissen im Bereich Machine Learning,Programmierung oder der Entwicklung von Nutzerschnittstellen.- Weniger Frauen mit digitalen Kompetenzen: Unter den 662.000Münchner LinkedIn-Mitgliedern mit digitalenAnwendungskompetenzen finden sich nur 8 Prozent Frauen, unterdenen mit digitalen Fachkompetenzen nur 7 Prozent. Frauen mitdigitalen Fachkompetenzen sind aber überproportional vertretenim Gesundheits- und Sozialwesen; in der Kunst, der Unterhaltungsowie im Bereich Erziehung und Unterricht.Hintergrund zur Methodik der Studie "Digitale Kompetenzen inMünchen"Welche digitalen Kompetenzen sind vorhanden? Hintergrund zur Methodik der Studie "Digitale Kompetenzen inMünchen"Welche digitalen Kompetenzen sind vorhanden? Welche sind gefragt?Die Studie beantwortet diese und weitere Fragen, indem sie Profilevon insgesamt 662.000 LinkedIn-Mitgliedern anonymisiert auswertet.Berücksichtigt wurden Profile von Nutzern, die als Standort "München"oder eine Postleitzahl aus der Region München angegeben haben.Referenzgröße: Die aktuelle Anzahl der sozialversicherungspflichtigBeschäftigten in der Region München beträgt 1,4 Millionen (Stand2017). Die Studie unterscheidet digitale Fachkompetenzen, etwaProgrammierung und Entwicklung, und digitale Anwendungskompetenzen,etwa den Umgang mit Social-Media-Anwendungen.Die Studie und alle Ergebnisse stehen hier (http://ots.de/Awi8z0)zum Download bereit. 