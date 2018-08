München ist Deutschlands Onlineshopping-Hauptstadt (FOTO)

München (ots) -Interneteinkauf vor allem in sehr großen und sehr kleinen Ortenbeliebt / Potsdamer geben 20 Prozent mehr aus als ChemnitzerMünchner shoppen besonders gerne im Internet. In der bayerischenLandeshauptstadt ist das Verhältnis von Onlinekäufern zu Einwohnernam größten.* Im Ranking folgen Frankfurt am Main sowie Hannover undKöln auf einem geteilten dritten Platz. Die beiden größten deutschenStädte Berlin und Hamburg landen immerhin in den Top Ten.Magdeburger kaufen im Vergleich der 50 größten deutschen Städte(http://bit.ly/2KwNfrP) am seltensten im Internet ein. Auch Einwohnervon Rostock und Duisburg halten sich beim Onlineshoppen zurück.Wo sehr viele oder sehr wenige Menschen leben, wird häufigeronline gekauftIn Großstädten mit mehr als einer halben Millionen Einwohnerkaufen überdurchschnittlich viele Menschen im Internet ein - trotzdes besseren Angebots an stationärem Einzelhandel. Besondersauffällig ist das Phänomen in den deutschen Millionenstädten. Derentsprechende Index liegt hier 14 Prozent über Bundesdurchschnitt."In Metropolen ist der stationäre Einzelhandel zwar präsenter, dieBevölkerung aber deutlich Internet-affiner", sagt Dr. Timm Sprenger,Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Möglicherweise spielt auch diehöhere Kaufkraft eine Rolle: Wo mehr Geld vorhanden ist, wirdhäufiger eingekauft."Aber auch in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern ist Onlineshoppingüberdurchschnittlich beliebt. Der ensprechende Index liegt etwa aufdem Niveau von Städten wie Düsseldorf oder Essen. Grund dürfte dasfehlende stationäre Angebot im ländlichen Raum sein.Durchschnittlicher Warenwert unterscheidet sich um bis zu 20ProzentDen Spitzenplatz im Preisranking belegt Potsdam mitdurchschnittlich 140 Euro je bestelltem Artikel, dicht gefolgt vonFreiburg im Breisgau. Auch Münchner und Frankfurter geben imCHECK24-Shoppingbereich überdurchschnittlich hohe Summen aus.Mit durchschnittlich nur 117 Euro pro Artikel bestellenCHECK24-Kunden aus Chemnitz und Osnabrück im Großstadtvergleich diegünstigsten Produkte im Internet. Auch Oberhausen, Dresden und Bochumlanden am Ende des Rankings.*Verhältnis von Einkäufen im CHECK24-Shoppingbereich pro Stadt zurEinwohnerzahl; Basis: alle 2017 und 2018 (Stand Juli) imCHECK24-Shoppingbereich bestellten Artikel; separate Betrachtung der50 einwohnerstärksten Städte in DeutschlandPressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell