München hat die meisten Sonnenstunden, Suhl die wenigsten: Ein Ergebnis der ZDF-Deutschland-Studie (FOTO)

München hat pro Jahr die meisten Sonnenstunden, Suhl in Thüringendie wenigsten. Das ist ein Ergebnis aus einer neuenDeutschland-Studie im Auftrag von "ZDFzeit". Die Studie legterstmalig für alle 401 Landkreise und kreisfreien Städte inDeutschland die durchschnittliche Sonnenscheindauer vor.Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren kommt München imSchnitt auf 1756 Sonnenstunden pro Jahr, während es Suhl "nur" auf1436 Stunden schafft. Statistisch sind das fast zwei Wochen weniger.Als sonnigste Regionen Deutschlands dürfen sich auch noch Kempten imAllgäu, die Stadt Cottbus, der Kreis Vorpommern-Rügen sowie Karlsruhebezeichnen. Am Ende der Rangliste zur Sonnenscheindauer landen derKreis Höxter, der Kreis Holzminden, der Kreis Kassel und der KreisNeuwied. Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). DasInstitut Prognos hat sie für das ZDF erstmals auf Kreisebeneausgewertet.Die Ergebnisse sind Teil einer großen Studie zu denLebensumständen in Deutschland, die das WirtschaftsforschungsinstitutPrognos für das ZDF erstellt hat. In der "Deutschland-Studie" werdenalle 401 Regionen Deutschlands in 53 verschiedenen Kriterienbewertet. Ein vollständiges Ranking aller Kreise und kreisfreienStädte veröffentlicht das ZDF am Donnerstag, 17. Mai 2018, unterhttp://deutschland-studie.zdf.de und sendet die"ZDFzeit"-Dokumentation "Wo lebt es sich am besten?" am Dienstag, 22.Mai 2018, 20.15 Uhr.