München für Sportbegeisterte / Mitmachen, mitfiebern und genießen (FOTO)

München (ots) -Mit dem Zuschlag für das UEFA Champions League Finale 2022 ist esbesiegelt: München bietet in den nächsten Jahren eine wohl einmaligeSerie an sportlichen Spitzenereignissen. 2020 und 2024 ist MünchenAustragungsort für Spiele der Fußball-Europameisterschaft. 2023 istdie Handball-Europameisterschaft zu Gast. Für Sportbegeisterte gibtes aber schon jetzt viel zu erleben: Vom Sightseeing imSchnelldurchlauf beim München Marathon am 13. Oktober(www.generalimuenchenmarathon.de) bis hin zu Indoor Surfen undBodyflying in der Jochen Schweizer Arena(www.jochen-schweizer-arena.de). Sport verbindet: Neu gewonneneFreunde und Freundinnen kann man in der Suite 63 des HotelSchwabinger Wahrheit gleich zum Match an der Suite-eigenenTischtennisplatte herausfordern (www.schwabinger-wahrheit.de, Preispro Suite/Nacht ab 320 Euro für zwei Personen inklusive Frühstück).Dass Sport und Genuss sich gut ergänzen zeigt das Café-RestaurantHungriges Herz im Glockenbachviertel. Der Ex-Fußballprofi AndiNeumeyer hat es 2010 gegründet. Entsprechend trifft man hier den einoder anderen Profifußballer oder Basketballspieler an(www.hungrigesherz.com). Mehr sportliche München-Tipps finden sichauch unter www.einfach-muenchen.de/sportlichMitmachenWer jetzt noch nicht angefangen hat für den München Marathon zutrainieren, für den ist der dreieinhalb Kilometer lange Trachtenlaufdurch den Olympiapark am 12. Oktober eine Alternative. Krachlederne,Kilt oder Kimono: Sechs Tage nach Ende des Oktoberfests wird dieWettkampftauglichkeit der verschiedenen Landestrachten getestet(www.generalimuenchenmarathon.de/trachtenlauf). Der Olympiaparkentstand anlässlich der Spiele 1972 in München. Auf dem Dach desOlympiastadions kann man sogar mit Seil und Karabiner gesichert eineZeltdach-Tour unternehmen (www.olympiapark.de). Geballte Actionbietet die Jochen Schweizer Arena südlichvon München in Taufkirchen.Neben dem 30 Meter hohen Bodyflying-Tunnel, wartet zum Beispiel dieCitywave auf Surfneulinge und -profis: Die bis zu 1,40 Meter hohestehende Welle ist der Eisbachwelle am Englischen Gartennachempfunden, die zu den Hauptattraktionen Münchens gehört(www.jochen-schweizer-arena.de). Für alle, die Sport ganz ohneZuschauer genießen wollen, gibt es im Hotel harry's home Studios mitFitness-Equipment. Hanteln, Seilzüge, Schrägbank, Yogamatte und Co.ermöglichen auf dem Hotelzimmer ein professionelles Workout(www.harrys-home.com/muenchen-moosach, Preis pro Fitness Studio/Nachtab 165 Euro ohne Frühstück).MitfiebernZum Mitfiebern gibt es in München nicht nur die Fußballspiele desFC Bayern und von 1860 München. Die Eishockey-Profis von Red BullMünchen gewannen bereits dreimal den Deutschen Meistertitel. DieSpielstätte bei Heimspielen ist das Eisstadion im Olympiapark. Kartengibt es oft auch kurzfristig, sie kosten ab 18 Euro(www.redbullmuenchen.de). Die FC Bayern Basketballer waren bereitsfünfmal Deutscher Meister, zuletzt 2019. Für die Heimspiele im AudiDome im Westpark beginnen die Karten bei zehn Euro(https://fcb-basketball.de). 2021 soll im Olympiapark eine neueSportarena für Basketball und Eishockey eröffnen, die 11.500 Plätzeumfasst.GenießenUm zwischendrin neue Energie zu tanken empfiehlt sich das MonacoVelo Club Café. Das Radler-Café ist der Treffpunkt für alleFahrrad-verrückten München-Besucher und Münchner. Hier bekommt manitalienische Snacks, Kaffee und Eis. Farblich orientiert sich das inrosa und hellblau gehaltene Lokal an den Trikots vieler erfolgreicherRadsportteams (https://bikedress.de/). Das Stadion an derSchleißheimer Straße ist wahrscheinlich Münchens verrücktesteFußballkneipe. Sie ist tapeziert mit Trikots, Schals, Wimpeln, altenBildern und Souvenirs. Sogar die Decke wurde mit Kunstrasen versehen.Hier rollt der Ball täglich und hin und wieder schaut das eine oderandere bekannte Gesicht vorbei, wie die umfangreiche Bildergalerieder Webseite zeigt (www.stadionanderschleissheimerstrasse.de). DasMünchen 72 ist eine Hommage an die Olympischen Spiele 1972. Man sitztauf Sportblöcken, die Garderoben ziert das Logo der OlympischenSpiele 1972 und hinter der Bar steht ein stilechtes Bonanzarad.Gemütlich und unkompliziert geht es hier zu bei Burger, Salat oderFondue (www.muenchen72.de).HintergrundMünchen Tourismus ist als kommunale Tourismusorganisation imReferat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt Münchenangesiedelt. München Tourismus entwickelt gemeinsam mit seinenPartnern aus der Privatwirtschaft, der Tourismusinitiative MünchenTIM e.V., Marketing- und PR-Maßnahmen sowie touristische Produkte, umdie Destination München im internationalen Wettbewerb zupositionieren. 