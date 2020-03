München bekommt Zuschlag für die nächste Automesse IAA

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

BERLIN/HAMBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - München hat den Zuschlag für die Internationale Automobilausstellung (IAA) erhalten.



Das hat der Branchenverband VDA am Dienstag in Berlin entschieden. Damit gehen Berlin und Hamburg leer aus, die ebenfalls in der Endauswahl waren./maa/rol/bf/egi/DP/stw