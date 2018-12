München, Oldenburg und Leipzig haben Hochschulen mit exzellenter Gründungsförderung

Berlin (ots) - Wer in München, Oldenburg oder Leipzig studiert,wird bestens darauf vorbereitet, eine Geschäftsidee zu entwickeln undeine eigene Firma zu gründen. Das ergab der aktuelle Gründungsradardes Stifterverbandes und der Heinz Nixdorf Stiftung, gefördert vomBundesministerium für Wirtschaft und Energie.Von der Theorie in die Praxis - durch ein exzellentesGründungsklima in den Hochschulen schaffen es immer mehr Studierendeund Absolventen ihre Ideen und ihr Wissen aus der Hochschule in dieGesellschaft und in die eigene Firma zu tragen. Nach dem aktuellenGründungsradar gehören folgende Hochschulen - je nach Größe - zu denSpitzenreitern:- Technische Universität München(große Hochschulen mit mehr als 15.000 Studierenden)- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg(mittlere Hochschulen mit weniger als 15.000 Studierenden)- HHL Leipzig Graduate School of Management(kleine Hochschulen mit weniger als 5.000 Studierenden)Die Universität Oldenburg ist von Platz 2 aufgerückt. Die beidenanderen Hochschulen haben ihren Platz verteidigen können. Insgesamthat sich das Gründungsklima an dem Großteil der befragten Hochschulenseit 2012 verbessert. Sie sensibilisieren ihre Studierende fürGründungen und unterstützen Interessierte umfangreich mitentsprechenden Maßnahmen. Das Thema ist bei den meisten Institutionenstrategisch verankert, bei 82 Prozent der Hochschulen ist es einemMitglied der Hochschulleitung zugeordnet. Dies wird durch dieHochschulen als ein Erfolgsfaktor angesehen."Seit der ersten Erhebung im Jahr 2012 hat sich dieGründungskultur an den Hochschulen etabliert. Das ist eine großartigeEntwicklung", fasst Andreas Schlüter, Generalsekretär desStifterverbandes, die Ergebnisse des Gründungsradars zusammen. "Esist eine große bundesweite Herausforderung, die Ressourcen fürGründungen langfristig zu sichern." Horst Nasko, Vorstand der HeinzNixdorf Stiftung, ergänzt: "Gründungen sind Treiber von Innovation.Mit ihrem herausragenden Gründergeist leisten die Hochschulen einenbedeutenden Beitrag zur Stärkung des Mittelstandes."Ein Ergebnis der dynamischen Gründungskultur in den Hochschulen:Seit 2012 steigt die Zahl der Gründungen. Im Jahr 2017 wurdeninsgesamt 1.776 Unternehmensgründungen gemeldet (2012: 1.145). In denzukunftsrelevanten Branchen wurden die meisten Ideen im BereichIT-Dienstleistungen umgesetzt, gefolgt von der Medizintechnik sowiedem Bereich Umwelt- Klima- und Energietechnologie."Nicht nur die Gründungsaktivitäten, sondern auch die Zahl derHochschulstandorte mit exzellenter Gründungskultur nehmen zu", sagtChristian Hirte, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerfür Wirtschaft und Energie. "Dabei haben Hochschulen, die über dasEXIST-Förderprogramm des Bundes unterstützt werden, eineVorreiterrolle inne. Die Gründungsförderung ist eine der zentralenAufgaben von Hochschulen, um innovativ zu sein. Das muss in dergesamten Hochschullandschaft dauerhaft noch mehr verankert werden.Deshalb hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dieMittel für das Förderprogramm EXIST deutlich erhöht."Drei von vier Euro, die für Gründungsförderung ausgegeben werden,finanzieren die Hochschulen über Drittmittel. Um in den nächstenJahren die Gründungsaktivitäten weiterzuentwickeln und auszubauen,empfehlen die befragten Hochschulen die langfristige Sicherung undVereinfachung der Finanzierung durch Bund und Land.Weitere Informationen zum aktuellen Gründungsradar unter:www.gruendungsradar.deDer Gründungsradar wird gefördert durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages und wird vom Stifterverband in Kooperation mit der HeinzNixdorf Stiftung durchgeführt. Er wurde 2012 erstmals vomStifterverband erstellt. In der Studie fragen die Autoren allestaatlichen und staatlich anerkannten privaten Hochschulen, nachihren Leistungen in der Gründungsförderung. In einem Ranking könnenHochschulen, Politik und Wirtschaft sowie Wissenschaftsförderererkennen, wie weit die Gründungskultur an einer Hochschule entwickeltist und wo es noch Potenziale gibt.Kontakt:PressePeggy GroßT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deGründungsradarAndrea FrankT 030 322982-502andrea.frank@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell