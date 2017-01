Mainz (ots) - Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), HolgerMünch, fordert eine bessere Bekämpfung der Einbruchskriminalitätdurch die Behörden. Im Interview mit dem ARD-Politikmagazin "ReportMainz" (heute, 10.1.17, 21:45 Uhr im ERSTEN) sagt er: "DasVerurteilungsrisiko muss steigen. Das ist nicht hoch genug. DasEntdeckungsrisiko muss steigen. Wir müssen in der Serienerkennungbesser werden, dass wir möglichst viele Taten diesen Tätern zuordnenkönnen."Die Zahl der Einbrüche war in den vergangenen Jahren bundesweitmassiv angestiegen, vor allem durch ausländische Täterbanden, diegrenzübergreifend agieren. Insgesamt wurden 2015 mehr als 167.000Fälle registriert. Demgegenüber liegt die Aufklärungsquote bei 15Prozent - deutlich niedriger als bei anderen Straftaten. In demInterview gibt sich der BKA-Präsident selbstkritisch: "Natürlichmüssen wir uns fragen lassen, hättet ihr nicht früher dieseEntwicklung verändern können, brechen können." Als Gegenmaßnahmeverweist er unter anderem auf eine eigene Ermittlungseinheit des BKA,die gegen "reisende Wohnungseinbrecher" vorgehe.Hinsichtlich der Entwicklung der Einbruchskriminalität im Jahr2016 gibt er sich zuversichtlich. Zwar sei die statistischeAuswertung noch im Gange. Aber: "Es wird keinen weiteren Anstieg mehrgegeben haben und ein leichter Rückgang ist im Bereich des Möglichen.Das ist nicht die Entwarnung, zeigt nur, dass wir auf dem richtigenWeg sind und dass wir weiter machen müssen."Als "Warnsignal" sieht Münch es, dass sich im Zuge der Debatte umWohnungseinbrüche, Terror und sexuelle Übergriffe immer mehrBürgerinnen und Bürger bewaffnen und beispielsweise den kleinenWaffenschein beantragen. Münch: "Wir raten auch davon ab, zu glauben,man müsse das Recht selbst in die Hand nehmen. Auch das haben wirschon hier und dort gesehen. Wo sich dann so etwas gebildet hat wieBürgerwehren. Häufig dann auch noch gerade von Personen aus demrechten Spektrum initiiert, und da sollte man sehr genau schauen, wemman sich da anschließt."Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei. WeitereInformationen auf www.reportmainz.de. Pressekontakt: "Report Mainz",Tel. 06131/929-33351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell