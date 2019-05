Potsdam (ots) -Auf der 7. "Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit"bringt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) über zwei Tage die deutschenund europäischen Sicherheitsbehörden mit hochrangigen Vertretern derPolitik, der wichtigsten IT-Konzerne, der Wissenschaft sowie derZivilgesellschaft zusammen.Am ersten Tag der Konferenz standen die aktuelleCybersicherheitslage und neue Technologien im Bereich Cybersicherheitim Vordergrund. Wir haben einige Zitate für Sie zusammengestellt.Weitere Pressematerialien finden Sie unter:https://www.potsdamer-sicherheitskonferenz.de/pressematerialien.htmlHolger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes- "Cybercrime ist für uns eine große Herausforderung. Wir sehen,dass Kriminalität digitaler, vernetzter und internationalerwird."- "Klassische Delikte wie Erpressung oder Betrug finden zunehmendim Netz statt."- "Die Zahl der digitalen Straftaten steigt" - das sei gegen denTrend, da die Zahl der Gesamtkriminalität in den letzten Jahrenrückläufig war. Dabei sei der Polizei - aufgrund der hohenDunkelziffer - nur ein geringer Teil der Cybercrimefällebekannt.Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in derInformationstechnik- "Mittlerweile sind Ransomware-Angriffe professioneller undweiter ausgeweitet worden. Jeder kann davon betroffen sein, dernormale Bürger, das kleine mittelständische oder großeUnternehmen."- "Das Narrativ der BOTs wird erzählt in den sozialen Medien - inFacebook, Twitter, usw. Und die haben hier eine ganz besondereVerantwortung. Darum haben wir gerade gegenüber den SozialenMedien und Anbietern die Kooperationen deutlich ausgebaut."Wilfried Karl, Präsident der Zentralen Stelle fürInformationstechnik im Sicherheitsbereich betonte in seiner Keynoteeine starke Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Produkten undUnternehmen, die Marktführer und Technologietreiber würden außerhalbEuropas sitzen.- "Man muss sich die Frage stellen: Woher kommen die Fähigkeitenunserer Sicherheitsbehörden in einem Krisenfall?" - das müssekein militärischer Konflikt sein, sondern es reiche, wenn sichExportregularien änderten.Klaus Vitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren- "Unsere digitale Verwundbarkeit steigt. Digitalisierung,Cybersicherheit und Datenschutz sind untrennbar miteinanderverbunden."- "Die Erfahrung zeigt, dass eine rein defensive Cyberabwehrkünftig nicht mehr reichen wird. Wir benötigen als letztenSchritt auch Möglichkeiten, für eine aktive zivile Abwehr."Prof. Christoph Meinel, Gastgeber und Direktor desHasso-Plattner-Instituts- Zur rasanten digitalen Einwicklung und Bedeutung einer digitalenAufklärung: "Hier passiert etwas, dass es historisch in derMenschheitsgeschichte noch nicht gab. Wir haben mit Raum, Zeitund Gravitation gelernt umzugehen. Nun entsteht eine neue,zweite Ebene: die digitale, die ganz anderen Gesetzenunterliegt. Raum und Zeit spielen keine Rolle. Den Umgang mitdieser neuen digitalen Welt müssen wir erst lernen."Der Hashtag zur Veranstaltung lautet: #HPI_SecurityDie einzelnen Vorträge der Referenten sind an den Konferenztagenim Live-Stream auf www.tele-task.de/live/ zu finden.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell