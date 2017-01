Mainz (ots) - Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), HolgerMünch, sieht bei der Terrorbekämpfung durch die deutschenSicherheitsbehörden "systemische Schwachstellen". In einemExklusiv-Interview mit dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz"(Dienstag, 10. Januar 2016, 21:45 Uhr im Ersten) kritisierte er dierechtlichen Voraussetzungen in den Bundesländern etwa bei derBeobachtung von Gefährdern. Wörtlich sagte er: "Die Polizeigesetze inDeutschland sind uneinheitlich. Wenn Sie aber ein standardisiertesProdukt erwarten, dann sollten Sie auch das gleiche Werkzeug haben."Laut Bundesinnenministerium sind in Deutschland derzeit 549 Personenals Gefährder eingestuft.Die von Innenminister Thomas de Mazière (CDU) angestoßene Debatteum Veränderungen in der deutschen Sicherheitsarchitektur begrüßtMünch grundsätzlich: "Diese Diskussion kann man führen, die muss manführen, das finde ich auch richtig." Als BKA-Präsident wolle er sichindes darauf konzentrieren, "in der jetzigen Infrastruktur" alles zutun, "dass uns keine Information verloren geht und wir die richtigenEntscheidungen treffen, damit wir eine mögliche terroristischeBedrohung rechtzeitig erkennen und verhindern können".Darüber hinaus nimmt er den Berliner Anschlag am Breitscheidplatzzum Anlass, die Arbeit der Sicherheitsbehörden selbstkritisch zuüberdenken. Münch dazu wörtlich: "Wir fallen nicht jetzt in denReflex zu sagen: Wir haben alles richtig gemacht. Genauso wie esfalsch ist, schon nach wenigen Stunden von Staatsversagen zu reden,sondern wir sind damit beschäftigt, diesen Sachverhalt sehr genauaufzubereiten, die gesamte Chronologie, die gesamten Entscheidungen,die getroffen worden sind auf der Basis der dort damals vorhandenenInformationen, und natürlich daraus auch die Schlussfolgerungen zuziehen: Was haben wir möglicherweise, hätten wir anders machenkönnen?"Als große Herausforderung für Behörden und Gesellschaft sieht derBKA-Präsident die Integration, aber auch die mögliche Radikalisierungvon Flüchtlingen. Hier gebe es "mittelfristig ein sehr, sehr großesRisiko". Münch: "Viele darunter sind empfänglich, sie sindentwurzelt, sie suchen Halt und wir müssen aufpassen, dass sie nichtin die falschen Hände geraten."Positiv sieht er hingegen, dass die Kriminalität unter Zuwanderernzuletzt rückläufig war. Er führt dies unter anderem auf einegeänderte Unterbringung zurück - etwa durch wenigerMassenunterkünfte. Zudem weist Münch auf die Altersstruktur unter denFlüchtlingen hin: "Wir haben viel mehr junge Männer, und junge Männerfallen auch allgemein in der Kriminalitätsstatistik häufiger auf. Dasheißt, bezogen auf die Zahl der Zuwanderer, bezogen auf die Strukturder Zuwanderer haben wir einen normalen Anstieg der Kriminalität inDeutschland." Grund zur langfristigen Entwarnung gebe es allerdingsnoch nicht. Zudem müsse auf bestimmte Personengruppen, etwa ausNordafrika, besonders geachtet werden. Münch dazu wörtlich: "Etwazwei Prozent der Zuwanderer kommen aus dieser Region, aberzweiundzwanzig Prozent der bei uns registrierten Straftäter. Und dasheißt natürlich, wir müssen uns sehr stark darauf fokussieren, unddas bedeutet auch, dass man im politischen Bereich darauf reagiert,was ja auch schon geschehen ist."Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl hoffe er auf einesachliche Diskussion zum Thema Innere Sicherheit "und dass wir ebennicht in einen postfaktischen Wahlkampf gehen". Damit spielt er aufdie gezielte Stimmungsmache durch die Veröffentlichung vonFalschinformationen an. Aktuell laufe die Diskussion allerdings nichtso, dass sich die Sicherheitsbehörden Sorgen machen müssten.Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei. WeitereInformationen auf www.reportmainz.de. Pressekontakt: "Report Mainz",Tel. 06131/929-33351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell