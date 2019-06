Müllmarkt-Megafusion in der Schwebe: Remondis macht Zugeständnisse

BONN (dpa-AFX) - Eine Firmenfusion mit möglicherweise weitreichenden Folgen am deutschen Müllmarkt bleibt in der Schwebe.



Für den Kauf des Grünen Punktes durch den Abfallriesen Remondis verlängerte das Bundeskartellamt am Donnerstag die Frist zur eigenen Entscheidung um einen Monat - nun soll spätestens Ende Juli Klarheit herrschen, ob die Kölner Firma Duales System Deutschland (DSD) mit den Markenrechten am Grünen Punkt geschluckt werden kann. Zuvor hatten die Unternehmen einen Zusagenkatalog eingereicht, um die Bedenken des Kartellamts aus dem Weg zu räumen. Der Inhalt der Papiere wurde nicht bekannt - die Wettbewerbshüter prüfen ihn nun.

Völlig offen ist, ob die Zugeständnisse von Deutschlands Marktführer auf dem Entsorgungsmarkt reichen. Im April hatte das Kartellamt signalisiert, dass es die Fusion wohl stoppen will.

DSD hat mit dem Grünen Punkt eine Schlüsselfunktion in der Abfallwirtschaft. Der frühere Monopolist organisiert als sogenanntes duales System die Abholung und Verwertung von etwa einem Drittel der deutschen Plastik-, Papier- und Glasabfälle. Hierfür vergibt DSD Aufträge auch an Remondis - künftig würden Aufträge im selben Konzern bleiben.

Mittelständische Konkurrenten sind besorgt - sie befürchten eine Verschlechterung ihrer ohnehin schon recht schwachen Stellung in dem Konkurrenzkampf. Diese Bedenken schien das Kartellamt bisher zu teilen. Remondis-Chef Herwart Wilms gibt nun aber optimistisch: Mit den nun eingereichten "umfangreichen Zusagen, bekommt das laufende Verfahren einen entscheidenden neuen Impuls", sagte er. Remondis sei bereit, den Bedenken des Marktes und der Kartellwächter Rechnung zu tragen und "in bestimmten Bereichen Marktanteile abzugeben"./wdw/DP/stw