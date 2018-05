Müllert Nicolai den HSV auf Platz 16? / Spezialwette zum Abstiegsfinale der Fußball Bundesliga bei mybet

Hamburg (ots) - Den Hamburger SV kann nur noch ein mittleresWunder vor seinem ersten Abstieg aus der ersten Liga retten. GegenGladbach muss gewonnen werden - und gleichzeitig sind die Rothosenauf einen Sieg des bereits abgestiegenen 1.FC Köln bei den desolatenWolfsburgern angewiesen.Bei Buchmacher mybet (www.mybet.com) kann zur attraktiven Quotevon 25.00 darauf gewettet werden, dass dieses mittlere Wundereintrifft und der wiedergenesene Nicolai Müller vitaler Bestandteildieses Wunders ist.Die Wette im Wortlaut:"Nicolai Müller trifft gegen Gladbach, und der HSV rettet sich aufPlatz 16"Wie gesagt, die Chancen sind minimal, aber die Quote ist hoch.Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:http://bit.ly/2FCj7NyÜber mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell