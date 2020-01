Müller würdigt Impfallianz Gavi - Ziel: 300 Millionen Kinder impfen

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsminister Gerd Müller hat die Arbeit der internationalen Impfallianz Gavi als Erfolg bezeichnet.



"Die Impfallianz Gavi wirkt. Weltweit haben wir beim Schutz gegen vermeidbare Krankheiten wie Polio, Masern und Durchfallerkrankungen große Erfolge erzielt", erklärte der CSU-Politiker am Donnerstag. Kanzlerin Angela Merkel hatte zugesagt, dass Deutschland weitere 600 Millionen Euro für die Arbeit von Gavi zur Verfügung stellt.

Polio sei fast ausgerottet, so Müller. Vor dreißig Jahren habe es noch 350 000 Polio-Fälle pro Jahr gegeben, vergangenes Jahr nur noch 33 weltweit. "Gavi hat viel dazu beigetragen und unter anderem ein einzigartiges Verteilungsnetz aufgebaut, um Kinder auch in entlegensten Regionen oder in Konfliktgebieten zu impfen - das ist mir besonders wichtig. Diese Erfolge müssen wir ausbauen."

Weiter stürben Kinder an vermeidbaren Krankheiten wie Typhus und Masern, so der Entwicklungsminister. Deswegen unterstütze Deutschland Gavi in den kommenden fünf Jahren mit 600 Millionen Euro weiter auf hohem Niveau. Ziel sei es, über 300 Millionen Kinder bis 2025 zu impfen und die dazu erforderlichen Gesundheitssysteme in den Partnerländern zu stärken. Die Allianz Gavi sei besonders wirksam, indem sie das Geld vieler Geber bündele und diesen Größenvorteil nutze, um für lebenswichtige Medikamente Rabatte auszuhandeln./cn/DP/stw