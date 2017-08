Müller wünscht sich starken Partner für Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller(SPD) hofft auf eine langfristige und zufriedenstellende Lösung fürdie insolvente Fluggesellschaft Air Berlin.Die Stadt habe natürlich ein Interesse daran, ein gutesFluggastangebot machen zu können, sagte Müller am Donnerstag imrbb-Inforadio. Die Lufthansa sei beispielsweise ein starker undverlässlicher Partner. "Wie das jetzt konkret im Insolvenzverfahrenausgeht, das muss man sehen. Das ist ein neutrales Verfahren, in dasman sich direkt ja gar nicht einmischen kann."Er glaube aber nicht, dass EIN Unternehmen Air Berlin komplettübernehme, fügte Müller hinzu. Es gebe ja kartellrechtliche Bedenken,auch auf der europäischen Ebene. "Das Thema muss sein, wie wir einengroßen verlässlichen Partner finden - sicherlich für einen großenTeil des Unternehmens. Und wie der Standort Berlin damit gestärktwird (...). Es geht um insgesamt 8.000 Arbeitsplätze an all denStandorten der Air Berlin. Und das ist mir natürlich wichtig, dassgute Arbeitsplätze mit guten Bedingungen für die Arbeitnehmer undguten Löhnen, von denen man leben kann, erhalten bleiben."Der SPD-Politiker wies zugleich Kritik der Opposition zurück, dasser in der Angelegenheit untätig sei. "Ganz konkret werden wir jetztin der nächsten Woche Gespräche mit den Arbeitnehmern führen." Er seida bereits seit Monaten aktiv - die Schieflage Air Berlins sei janichts Neues.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell