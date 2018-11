Müller Drogerie holt Aldi-Manager an die Spitze

Frankfurt/Main (ots) - Drogerieunternehmer Erwin Müller regeltseine Nachfolge an der Konzernspitze. Der 86-Jährige Gründer holt denAldi-Topmanager Günther Helm an Bord. Dies berichtet die LebensmittelZeitung (dfv Mediengruppe) in ihrer aktuellen Ausgabe. Helm (39) istGeneraldirektor der österreichischen Aldi-Tochter Hofer undverantwortet überdies Teile des Aldi-Auslandsgeschäftes.Gestern hatte Aldi Süd auf Anfrage der Lebensmittel Zeitungbestätigt, dass Günther Helm das Unternehmen verlässt. SeinNachfolger wird der US-Aldi-Topmanager Horst Leitner.Der Österreicher Helm soll Mitte kommenden Jahres die Chefpositionbei dem drittgrößten Drogeriehändler mit Sitz in Ulm übernehmen.Bislang agiert Erwin Müller alleine in der Geschäftsführung.Müller hatte bereits mehrere Anläufe unternommen, einen Chef fürsein Unternehmen zu finden. Doch dazu kam es nicht. Die Liste derManager, die bei dem Drogeriehändler genervt das Handtuch warfen oderdie der Inhaber schasste, ist lang. Nun scheint Erwin Müller es ernstzu meinen. Im Gespräch ist informierten Kreisen zufolge, dass GüntherHelm zukünftig die Unternehmerrolle übernimmt. Müller hatte imVorjahr bereits eine Stiftungslösung auf den Weg gebracht und dieErwin Müller Privatstiftung in Österreich gegründet.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Lebensmittel Zeitung, übermittelt durch news aktuell