Mainz (ots) -Gerade mal sechs Meter sind es vom Zaun des Steinbruchs beiMainz-Laubenheim bis zum nächsten Wohngebiet mit Einfamilienhäusern,Kindergarten und Spielplatz. Unmöglich finden das die Menschen, diehier leben, denn der Steinbruch soll nun als Mülldeponie genutztwerden. Doch wird dort in Zukunft wirklich nur harmloser Bauschuttgelagert, wie die Stadt verspricht? Oder am Ende belastetes Material,das dioxin- oder asbesthaltig ist? Das wollen die Menschen inLaubenheim und im benachbarten Weisenau ganz genau wissen. Immerhinhaben viele von ihnen hier in den letzten Jahren eine Immobiliegekauft. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Selina Marx war vorOrt.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Schwerpunkt Dieselfahrverbot: Saubere Luft und freie Fahrt - Wiepasst das zusammen?- Ist der Autofahrer der Dumme? Reaktionen rheinland-pfälzischerPendler- Umleitung statt Fahrverbot: Was tun Ludwigshafen und Mainz gegenhohe Stickoxidwerte?- Zur Sache-PIN: Musterfeststellungsklage- Gast: Prof. Stefan Bratzel, Automobilexperte- Fakenews in Koblenz und Landau: Wie Falschmeldungen manipulieren- "Zur Sache Schätzchen": Verzeihen sich auch Malu und Julia?