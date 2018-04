Müllcontainer am Vorabend herausstellen

Liebe Leser,

der Vermieter darf am Tage vor dem Müllabfuhrtermin die Müllcontainer zur Leerung an die Straße stellen. Mieter haben keinen Anspruch auf das Herausstellen der Müllcontainer erst am Tage der Entleerung.

Im zugrunde liegenden Fall wendete sich die Mieterin einer Erdgeschosswohnung gegen das Herausstellen der Müllcontainer durch die Vermieterin bereits am Vorabend. Die Container wurden fünf Meter vor ihrem Schlafzimmer abgestellt. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.