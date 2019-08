Müllbranche fordert nach Bränden Pfandpflicht für Batterien

BERLIN (dpa-AFX) - Unsachgemäß entsorgte Batterien führen nach Darstellung der deutschen Müllbranche immer häufiger zu Bränden mit hohem Sachschaden.



Jede Woche brenne es irgendwo in Deutschland in Entsorgungsfahrzeugen, auf Betriebshöfen oder Sortieranlagen, weil Lithium-Batterien nicht richtig entsorgt würden, erklärte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), Peter Kurth, am Montag in Berlin. Er forderte eine Pfandpflicht für Batterien, um das Problem zu entschärfen. Werden die Energieträger beim Transport oder beim Sortiervorgang beschädigt, können sie erhitzen und Feuer auslösen./wdw/DP/jha