Stuttgart (ots) -SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag,23. Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation HendrikeBrenninkmeyerKanuten testen am Mückenbrennpunkt Altrhein bei Karlsruhe dieQualität von Mückenschutzmitteln, ein Dermatologe der Hautklinik derUniversität Heidelberg bewertet die Inhaltsstoffe auf ihreVerträglichkeit. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin"Marktcheck" berichtet am Dienstag, 23. Juli 2019, 20:15 Uhr im SWRFernsehen.Weitere Themen der Sendung:Qualifizierte Beratung bei Hörgeräteakustikern?5 Millionen Deutsche haben Hörprobleme und benötigen ein Hörgerätoder eine Hörhilfe. Das Angebot ist groß. Ein erster Ansprechpartnerist meist der Hörgeräteakustiker. Wie gut ist die Beratung, steht dasWohl der Kundinnen und Kunden im Vordergrund oder handelt es sich inerster Linie um ein Verkaufsgespräch?Brandmelder - wenn die Warnung unterbleibtDie meisten Brandmelder haben fest verbaute Batterien mitgarantierten zehn Jahren Laufzeit. Doch mit Geräten eines britischenHerstellers gibt es häufig Probleme. Tausende Kundinnen und Kundenreklamieren eine zu kurze Laufzeit und Probleme mit dem Ersatz. Dasist nicht nur ärgerlich, sondern auch ein Sicherheitsrisiko.Mit dem Auto im Ausland - was es zu beachten giltFührt ein gravierender Verkehrsverstoß mit dem eigenen Auto imAusland dazu, dass der Führerschein auch in Deutschland eingezogenwird? Welches Landesrecht kommt bei einem Unfall zur Geltung? Wastun, wenn das Mietwagenunternehmen vor Ort die bereits verwendeteKreditkarte nicht akzeptiert? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-DieterMöller beantwortet Fragen rund um das Thema "Mit dem Auto imAusland"."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (ARDmediathek.de) und unter SWR.de/marktcheck sowie aufYouTube (youtube.com/marktcheck) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/hoergeraeteAlle Beiträge sind nach Ausstrahlung unter ARDmediathek.de zusehen.Fotos bei ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell