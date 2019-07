Stuttgart (ots) -Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 2.Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation HendrikeBrenninkmeyerExperten erwarten in Gebieten entlang des Rheins für 2019 eineMückenplage. Dort war dieses Jahr eine effektive Bekämpfung derMückenlarven nicht möglich, die Hubschrauber der KommunalenAktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) warenEnde Mai ausgefallen. Bereits jetzt leiden Anwohner*innen unter dengeschlüpften Tieren, etwa im rheinland-pfälzischen Römerberg. Nichtnur die heimische Stechmücke wird zum Problem. Auch ihre exotischenVerwandten, insbesondere die asiatische Tigermücke, breiten sichimmer weiter im Südwesten aus. Sie kann gefährliche Krankheiten wieDenguefieber und das Zikavirus übertragen. "Marktcheck" zeigt, wiegroß die Gefahr ist und wie man sich gegen die lästigen Stechmückenam besten wehrt. Zu sehen im SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazinam Dienstag, 2. Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Unseriöse Dachdecker - wie betrügerische Banden pfuschen undabkassierenImmer wieder werden gezielt ältere Hausbesitzer*innen vonvermeintlich seriösen Handwerksbetrieben angeschrieben, die angeblicheinen Mangel am Haus entdeckt haben - beispielweise einen losenZiegel am Dach. Mit sehr niedrigen Preisen locken sie dieHausbesitzer, ihnen den Reparaturauftrag zu erteilen. Doch bei denArbeiten werden größere Schäden fingiert, die Hausbesitzer bekommenam Ende eine saftige Rechnung, die sie sofort und in bar bezahlensollen. "Marktcheck" zeigt, wie man die Betrugsmasche erkennen kann,worauf man achten sollte und wie sich bereits Betroffene wehrenkönnen.Erdbeergenuss - welche Sorte für welche Zubereitung?Erdbeeren kaufen viele im Supermarkt oder bei ihremLieblingsbauern, aber nach der Sorte der Erdbeeren fragt kaum jemand.Ausgewiesen ist sie meist auch nicht. Warum? "Marktcheck" prüftverschiedene Erdbeersorten auf Geschmack und Nährstoffgehalt.Außerdem erklärt ein Ulmer Bauer, warum viele Sorten nicht für denMassenmarkt taugen. Auf einem Feld für Selbstpflücker desErdbeervereins Hechtsheim wachsen mehr als 30 verschiedenen Typen.Welche eignet sich besonders für Marmelade und was passt gut in denKuchen?Reiseschutz - die Tücken der AuslandskrankenversicherungEine Auslandskrankenversicherung ist sinnvoll, denn der Schutz dergesetzlichen Krankenversicherung endet an den Außengrenzen Europas -und auch der Leistungsumfang innerhalb der EU ist häufig nichtausreichend. "Marktcheck" zeigt, was die Versicherung unbedingtumfassen sollte, welche Angebote sich lohnen und vor welchenProblemen man mit einem schlechten Versicherungsschutz im Ernstfallstehen kann."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (www.ARDmediathek.de) und unter www.SWR.de/marktcheck sowieauf YouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckmckenplage.Fotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell