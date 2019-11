Msci: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Per 09.11.2019, 11:09 Uhr wird für die Aktie Msci am Heimatmarkt New York der Kurs von 244.98 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Finanzwerte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Msci einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Msci jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Msci. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Msci daher eine "Hold"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Sell", 0 mal "Buy"). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Insgesamt erhält Msci von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Msci beträgt das aktuelle KGV 32,87. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 32,94. Msci ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Msci wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Msci liegt im Mittel wiederum bei 231,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 245 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -5,44 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Msci insgesamt die Einschätzung "Hold".