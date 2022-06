Msci World: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Die Märkte sind gerade dabei, in eine größere Korrektur überzugehen. Eigentlich befinden sie sich bereits in einer starken Erholungsphase. Doch insgesamt kann der MSCI World gut und gerne 50 % von seinem Allzeithoch abgeben. Dies sind für einen Börsencrash ganz normale Prozentzahlen. Bietet es sich vielleicht an, zunächst abzuwarten? In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, den… Hier weiterlesen