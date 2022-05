Msci World: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Viele Investoren versprechen sich eine langfristige Rendite von rund 7 oder 8 %. So haben eine Vielzahl von Anlegern einfach Sparpläne auf den MSCI World abgeschlossen. Doch wie Onvista jüngst beschreibt, kündigen sich schmerzhafte Jahre an. Man braucht einfach einen langen Atem beim Investieren. In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, den Msci World jetzt zu… Hier weiterlesen