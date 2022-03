Msci World: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Weltweit werden die Aktienmärkte von der Ukraine-Krise erschüttert. Das trifft auch Anleger, die nicht in Russland investiert haben. Große Indexanbieter wie MSCI und FTSE haben auf die Situation reagiert. Sie werden russische Aktien, weil nicht mehr handelbar, aus ihren Welt-Indizes entfernen. Glücklicherweise sind diese von Hause aus nicht so stark vertreten. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



