Msci Aktie: Kann das wirklich sein?

An der Börse New York notiert die Aktie Msci am 01.04.2022, 17:36 Uhr, mit dem Kurs von 510.01 USD. Die Aktie der Msci wird dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Msci auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Msci hat mit einer Dividendenrendite von 0,82 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Msci-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Msci beläuft sich mittlerweile auf 583,21 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 502,88 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,77 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 510,79 USD. Somit ist die Aktie mit -1,55 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32,87 und liegt mit 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 33,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Msci auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.